Alle 20.45 si gioca l’ultimo match del 36esimo turno di Serie A:. La squadra di Eusebio Di Francesco. I giallorossi passano in vantaggio con un preciso mancino all’angolino dell’attaccante turco, poi soffrono gli attacchi del Cagliari. Farias in più occasioni e Sau sfiorano in più occasioni il pareggio, ma sono provvidenziali gli interventi di Alisson, ancora una volta il migliore in campo della Roma. Finale di grande sofferenza per la squadra di Di Francesco, che soffre e rischia di subire il gol del pareggio dei sardi, ma rRoma che resta terza in classifica a 73 punti,, con Udinese, Crotone e Chievo a una lunghezza di distanza e Spal a due punti. Corsa alla salvezza più aperta che mai. Roma sempre più vicina alla qualificazione alla prossima Champions League.