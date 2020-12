Inoltre è stata comunicata(20 gennaio , ore 15). Il derby di Roma si giocherà di venerdì sera (15 gennaio), quello di Milano domenica pomeriggio (21 febbario); alle 18 di sabato sia Napoli-Juve (13 febbraio) che il derby di Torino (3 aprile). Ecco tutti gli appuntamentiBenevento-Atalanta, sabato 9 ore 15.00 - SKYGenoa-Bologna, sabato 9 ore 18.00 - SKYMilan-Torino, sabato 9 ore 20.45 - DAZN1Roma-Inter, domenica 10 ore 12.30 - DAZN 1Verona-Crotone, domenica 10 ore 15.00 - DAZN 1Parma-Lazio, domenica 10 ore 15.00 - SKYUdinese-Napoli, domenica 10 ore 15.00 - SKYFiorentina-Cagliari, domenica 10 ore 18.00 - SKYJuventus-Sassuolo, domenica 10 ore 20.45 - SKYSpezia-Sampdoria, lunedì 11 ore 20.45 - SKYLazio-Roma, venerdì 15 ore 20.45 - SKYBologna-Verona, sabato 16 ore 15.00 - SKYTorino-Spezia, sabato 16 ore 18.00 - SKYSampdoria-Udinese, sabato 16 ore 20.45 - DAZN1Napoli-Fiorentina, domenica 17 ore 12.30 - DAZN 1Sassuolo-Parma, domenica 17 ore 15.00 - DAZN 1Crotone-Benevento, domenica 17 ore 15.00 - SKYAtalanta-Genoa, domenica 17 ore 18.00 - SKYInter-Juventus, domenica 17 ore 20.45 - SKYCagliari-Milan, lunedì 18 ore 20.45 - SKYE' il recupero della 10^ giornata, non disputato per impraticabilità del campoBenevento-Torino, venerdì 22 ore 20.45 - SKYRoma-Spezia, sabato 23 - ore 15.00 - SKYMilan-Atalanta, sabato 23 ore 18.00 - SKYUdinese-Inter, sabato 23 ore 18.00 - SKYFiorentina-Crotone, sabato 23 ore 20.45 - DAZN1Juventus-Bologna, domenica 24 ore 12.30 - DAZN 1Genoa-Cagliari, domenica 24 ore 15.00 - DAZN 1Verona-Napoli, domenica 24 ore 15.00 - SKYLazio-Sassuolo, domenica 24 ore 18.00 - SKYParma-Sampdoria, domenica 24 ore 20.45 - SKYTorino-Fiorentina, ven 29 ore 20.45 - SKYBologna-Milan, sab 30 ore 15.00 - SKYCagliari-Sassuolo, sab 30 ore 15.00 - SKY *Crotone-Genoa, sab 30 ore 15.00 - SKY *Sampdoria-Juventus, sab 30 ore 18.00 - SKYInter-Benevento, sab 30 ore 20.45 - DAZN1Spezia-Udinese, dom 31 ore 12.30 - DAZN 1Atalanta-Lazio, dom 31 ore 15.00 - DAZN 1Napoli-Parma, dom 31 ore 18.00 - SKYRoma-Verona, dom 31 ore 20.45 - SKY* Il 31/1 alle 15 se Cagliari, Genoa e Sassuolo non vanno ai quarti di C. ItaliaFiorentina-Inter, ven 5 ore 20.45 - SKY *Milan-Crotone, ven 5 ore 20.45 - SKY *Atalanta-Torino, sab 6 ore 15.00 - SKYSassuolo-Spezia, sab 6 ore 15.00 - SKYJuventus-Roma, sab 6 ore 18.00 - SKYGenoa-Napoli, sab 6 ore 20.45 - DAZN1Benevento-Sampdoria, dom 7 ore 12.30 - DAZN 1Udinese-Verona, dom 7 ore 15.00 - DAZN 1Parma-Bologna, dom 7 ore 18.00 - SKYLazio-Cagliari, dom 7 ore 20.45 - SKY* il 7/2 alle 15 se Fiorentina, Inter e Milan non vanno ai quarti di C. ItaliaBologna-Benevento, venerdì 12 ore 20.45 - SKYTorino-Genoa, sabato 13 ore 15.00 - SKYNapoli-Juventus, sabato 13 ore 18.00 - SKYSpezia-Milan, sabato 13 ore 20.45 - DAZN1Roma-Udinese, domenica 14 ore 12.30 - DAZN 1Sampdoria-Fiorentina, domenica 14 ore 15.00 - DAZN 1Cagliari-Atalanta, domenica 14 ore 15.00 - SKYCrotone-Sassuolo, domenica 14 ore 18.00 - SKYInter-Lazio, domenica 14 ore 20.45 - SKYVerona-Parma, lunedì 15 ore 20.45 - SKYFiorentina-Spezia, venerdì 19 ore 18.30 - SKYCagliari-Torino, venerdì 19 ore 20.45 - SKYLazio-Sampdoria, sabato 20 ore 15.00 - SKYGenoa-Verona, sabato 20 ore 18.00 - SKYSassuolo-Bologna, sabato 20 ore 20.45 - DAZN1Parma-Udinese, domenica 21 ore 12.30 - DAZN 1Milan-Inter, domenica 21 ore 15.00 - DAZN 1Atalanta-Napoli, domenica 21 ore 18.00 - SKYBenevento-Roma, domenica 21 ore 20.45 - SKYJuventus-Crotone, lunedì 22 ore 20.45 - SKYTorino-Sassuolo, venerdì 26 ore 20.45 - SKYSpezia-Parma, sabato 27 ore 15.00 - SKYBologna-Lazio, sabato 27 ore 18.00 - SKYVerona-Juventus, sabato 27 ore 20.45 - DAZN1Sampdoria-Atalanta, domenica 28 ore 12.30 - DAZN 1Crotone-Cagliari, domenica 28 ore 15.00 - DAZN 1Inter-Genoa, domenica 28 ore 15.00 - SKYUdinese-Fiorentina, domenica 28 ore 15.00 - SKYNapoli-Benevento, domenica 28 ore 18.00 - SKYRoma-Milan, domenica 28 ore 20.45 - SKYLazio-Torino, martedì 2 TBD - SKYJuventus-Spezia, martedì 2 TBD - SKYSassuolo-Napoli, mercoledì 3 TBD – DAZN1Benevento-Verona, mercoledì 3 TBD - DAZN1Atalanta-Crotone, mercoledì 3 TBD - SKYCagliari-Bologna, mercoledì 3 TBD - SKYFiorentina-Roma, mercoledì 3 TBD - SKYGenoa-Sampdoria, mercoledì 3 TBD - SKYMilan-Udinese, mercoledì 3 TBD - DANZ1Parma-Inter, giovedì 4 TBD - SKYSpezia-Benevento, sabato 6 ore 15.00 - SKYUdinese-Sassuolo, sabato 6 ore 18.00 - SKYJuventus-Lazio, sabato 6 ore 20.45 - DAZN1Roma-Genoa, domenica 7 ore 12.30 - DAZN 1Fiorentina-Parma, domenica 7 ore 15.00 - DAZN 1Crotone-Torino, domenica 7 ore 15.00 - SKYVerona-Milan, domenica 7 ore 15.00 - SKYSampdoria-Cagliari, domenica 7 ore 18.00 - SKYNapoli-Bologna, domenica 7 ore 20.45 – SKYInter-Atalanta, lunedì 8 ore 20.45 - SKYLazio-Crotone, venerdì 12 ore 15 - SKYAtalanta-Spezia, venerdì 12 ore 20.45 - SKYSassuolo-Verona, sabato 13 ore 15.00 - SKYBenevento-Fiorentina, sabato 13 ore 18.00 - SKYGenoa-Udinese, sabato 13 ore 20.45 - DAZN1Bologna-Sampdoria, domenica 14 ore 12.30 - DAZN 1Parma-Roma, domenica 14 ore 15.00 - DAZN 1Torino-Inter, domenica 14 ore 15.00 - SKYCagliari-Juventus, domenica 14 ore 18.00 - SKYMilan-Napoli, domenica 14 ore 20.45 – SKYParma-Genoa, venerdì 19 ore 20.45 - SKYCrotone-Bologna, sabato 20 ore 15.00 - SKYSpezia-Cagliari, sabato 20 ore 18.00 - SKYInter-Sassuolo, sabato 20 ore 20.45 - DAZN1Verona-Atalanta, domenica 21 ore 12.30 - DAZN 1Udinese-Lazio, domenica 21 ore 15.00 - DAZN 1Juventus-Benevento, domenica 21 ore 15.00 - SKYSampdoria-Torino, domenica 21 ore 15.00 - SKYFiorentina-Milan, domenica 21 ore 18.00 - SKYRoma-Napoli, domenica 21 ore 20.45 – SKYMilan-Sampdoria, sabato 3 ore 12.30 - SKYAtalanta-Udinese, sabato 3 ore 15.00 - SKYBenevento-Parma, sabato 3 ore 15.00 - SKYCagliari-Verona, sabato 3 ore 15.00 - DAZN1Genoa-Fiorentina, sabato 3 ore 15.00 - SKYLazio-Spezia, sabato 3 ore 15.00 - DAZN1Napoli-Crotone, sabato 3 ore 15.00 - SKYSassuolo-Roma, sabato 3 ore 15.00 - SKYTorino-Juventus, sabato 3 ore 18.00 – DAZN1Bologna-Inter, sabato 3 ore 20.45 – SKY