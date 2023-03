Effetti del sorteggio dei quarti di finale di Champions League sulla Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport Napoli, Inter e Milan anticiperanno a venerdì 7 aprile i loro incontri della 29a giornata, inizialmente previsti per sabato 8. Il nuovo calendario della giornata pre pasquale sarà reso noto martedì, insieme agli anticipi e ai posticipi dei turni dalla 30esima alla 34esima, ma in via Rosellini, vista l’eccezionalità dell’evento, stanno cercando

il giusto incastro per mettere tutte e tre le italiane nelle condizioni per arrivare al meglio alle rispettive sfide di andata (Benfica-Inter in programma martedì 11 aprile, Milan-Napoli il giorno dopo, mercoledì 12 aprile).



ANTICIPO AL VENERDI' - L’ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando alla ricerca dell’intesa è quella di far disputare Salernitana-Inter alle ore 17, Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21. Lo stesso criterio sarà utilizzato per il 30o turno, ancora da programmare. In questo caso però il margine di manovra sarà ancora minore perche gli uomini di Pioli e quelli di Spalletti giocheranno il ritorno martedì 18; Napoli-Verona e Bologna-Milan giocheranno sabato alle 15. Lo stesso giorno in cui sarà anticipata Inter-Monza. Anticipando i match di Napoli, Inter e Milan, gli slot televisivi diventeranno da 5 a 8.



COPPA ITALIA - Nonostante lo spostamento a venerdì 7 della trasferta di Salerno, per l’Inter impegnata martedì 4 a Torino nella semifinale d’andata di Coppa Italia, sarà comunque un tour de force. La semifinale di ritorno sarà mercoledì 26 (ore 21) su Canale 5; il giorno dopo Fiorentina-Cremonese.