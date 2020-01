La tripletta contro il Cagliari e la doppietta contro il Napoli riaprono la corsa al titolo di capocannoniere: Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku tornano all'inseguimento di Ciro Immobile nella classifica dei migliori bomber dal campionato, ma per il momento il centravanti biancoceleste rimane saldamente in testa alle preferenze dei bookmaker. I due gol realizzati con il Brescia hanno portato Immobile a 19 reti e a quota 1,25 sul tabellone; dietro di lui, entrambi a 7,00, sono in agguato CR7 e il belga (rispettivamente a 13 e 14 marcature). Apparentemente fuori dai giochi gli altri concorrenti: Joao Pedro, quarto in classifica cannonieri con 11 reti, è incluso nella categoria "altro" a 20,00, alla pari con Luis Muriel (10 gol) e Lautaro Martinez (9). A 9 realizzazioni c'è anche Andrea Belotti, ma per l'attaccante del Torino si arriva a 33,00, secondo Agipronews.