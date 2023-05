Una sconfitta pesante per il Verona che a Bergamo, contro l’Atalanta, è uscita con le ossa rotte. Dopo l’iniziale vantaggio firmato dal Lazovic, Zappacosta, Hojlund e Pasalic hanno ribaltato il match, consegnando il successo per 3-1 nelle mani degli uomini di Gasperini. Ora gli scaligeri rimangono al 18° posto, a pari merito con lo Spezia che però, domani alle 12.30, sarà di scena al Via del Mare di Lecce, in un match di fondamentale importanza per la corsa salvezza, visti i soli due punti di vantaggio della formazione salentina – 30 contro 32 -. Con Empoli e, da oggi, Salernitana – grazie alla sconfitta del Verona - che si sono assicurate matematicamente la salvezza, un pareggio da parte della formazione ligure, consegnerebbe la Cremonese – attualmente ancora a 24 punti, a causa della sconfitta 5-1 contro il Bologna, ed a -6 da Spezia e Verona - nuovamente alla Serie B, dopo un solo anno in massima serie.



REGOLAMENTO E SCONTRI DIRETTI - Più su, al momento fuori dalla zona rossa, c’è quindi il Lecce - 32 punti – che con un successo andrebbe davvero ad un passo dalla permanenza in Serie A. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, non valgono gli scontri diretti ma ci sarà uno spareggio per decidere chi andrà in B. Da cerchiare in rosso, ci sono alcuni scontri diretti che possono decidere la situazione: durante la prossima giornata ci sarà Verona-Empoli, mentre domani il Lecce ospiterà lo Spezia.