è stata a dir poco clamorosa e sorprendente per quello che riguarda la corsa per un piazzamento, con il Napoli già virtualmente certo, con il big match Lazio-Juve che ha confermato il secondo posto in solitario dei biancocelesti die con la Roma diche non molla e, anzi, sorpassaE la giornata è stata incredibilmenteperché da un lato laha messo in tasca 3 punti fondamentali in uno scontro diretto (mancano ancora quelli con Inter e Milan) ha tenuto a bada la rimonta della(al netto della penalizzazione che il 19 aprile avrà finalmente una sentenza finale) e ha distanziato in un colpo solo sia ilchefermate sul pari da Salernitana ed Empoli. Un doppio rimpianto perche scivolano alle spalle anche di José Mourinho e della Roma, che con la solità concretezza ha portato a casa l'1-0 col Torino. Di fatto le due milanesi, in caso di -15 ridato ai bianconeri, sarebbero oggi virtualmente fuori dalla corsa a un posto Champions in cui anche, fermata dal Bologna, sarebbe oggi potuta rientrare. Con il -15 confermato, invece, solo il Milan oggi, di due punti, potrebbe sorridere seppur a denti stretti.C'è però un dato che cambia inevitabilmente la geografia del nostro calcio e sottolinea il momento no, contemporaneo delle tre big storiche della Serie A. Poche altre volte come quest'anno, infatti,(allora era la Roma in vetta con Torino secondo e Venezia terzo). Un cambiamento epocale (sempre al netto della penalizzazione della Juve) che sottolinea il flop delle big del nord o meglio alimenta quello che tanti chiamanoChi la spunterà in questa avvincente lotta Champions? 3 posti per 6 squadre, solo Spalletti con il suo Napoli è ormai al riparo da ribaltoni.