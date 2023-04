L'esterno nerazzurro Federico, nel prepartita di Salernitana-, ai microfoni di Dazn, ha confermato la necessità assoluta per la squadra di Simonedi raggiungere almeno il quarto posto in campionato, pena grandi difficoltà dal punto di vista finanziario e quindi sportivo nella prossima stagione: "Siamo arrabbiati per i tre ko di fila rimediati in campionato:".Dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 partite,a quota 50 punti, con l'Atalanta due punti sotto. Sempre Dimarco a Inter tv: "Mi aspetto una partita difficile, loro come squadra devono raggiungere la salvezza prima possibile e noi dobbiamo fare punti. Come mi sento? Molto meglio, partita dopo partita miglioro".