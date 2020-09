Laresta con il fiato sospeso, sono ore di apprensione e accesa discussione ai vertici del massimo campionato italiano per la gestione del calendario dopo i Casi peraltro in aumento, perché rendendo noti i nomi dei 14 (11 giocatori e 3 membri dello staff) positivi dopo la gara con il Napoli, il Grifone ha comunicato che anche Behrami si è aggiunto all'elenco portando così a 15 il conto totale dei contagiati in rossoblù . Una situazione delicata e in costante evoluzione, che costringe la Serie A a prendere tempo per una decisione definitiva.- Il primo nodo riguarda ovviamente ile la sfida di sabato con il, una partita sulla quale non è ancora stata trovata un'intesa definitiva.. E non arriva in soccorso neanche il regolamento, mancando di fatto una norma che dissipi i dubbi su questa casistica. Il Consiglio di Lega continua discuterne da remoto, lo ha fatto nella giornata di oggi sospendendo temporaneamente i contatti durante Benevento-Inter per poi riprenderli al termine del match,- Genoa-Torino ma non solo, inevitabilmente si pensa anche al big match di domenica sera tra, atto conclusivo della terza giornata di campionato. Oggi è arrivata una prima buona notizia,, ma per escludere ogni possibile problema per la gara dell'Allianz Stadium bisognerà attendere fino all'ultimo.. La Serie A resta con il fiato sospeso: domani giorno chiave per Genoa-Torino, ma per Juve-Napoli bisognerà attendere fino all'ultimo giorno utile.@Albri_Fede90