Si chiude lacon la 38ª giornata ma ci sono ancora gli ultimi verdetti da dare e uno di questi riguarda la. Tre le squadre in corsa:, sulla quale pende l'incognita delle decisioni che potrà prendere la UEFA in merito alle note vicende giudiziarie che hanno portato al -10 in classifica per il caso plusvalenze e al patteggiamento per la manovra stipendi (semplice ammenda da poco meno di 720mila euro); in base alle decisioni dell'organismo europeo, l'ottavo posto potrebbe valere la Conference League (dunque la Fiorentina). Inoltre,, si aggiungerebbe poiché i toscani sono fuori dalle prime sette del campionato.- Con il trionfo dell'Inter in Coppa Italia, proprio contro la Fiorentina, si è sbloccato uno slot per l'Europa League: la Serie A mette in palio sei posti tra Champions, Europa e Conference League, ma qualora una delle prime cinque classificate in campionato vincesse la Coppa Italia (come nel caso dei nerazzurri) si aprirebbe uno slot ulteriore. Il sesto posto dunque vale l'Europa League, il settimo la Conference League. Al momento l'Atalanta occupa il quinto posto, il primo utile per l'Europa League, seguita a un punto di distanza dalla Roma e un punto più in là la Juventus, attualmente qualificata per la Conference League.5) Atalanta 61 punti6) Roma 607) Juventus 59.- E' quella che ha a disposizione più combinazioni possibili, la squadra di Gasperini va in Europa League se:- Vince contro il Monza- Pareggia contro il Monza e una tra Roma e Juve non vince- Pareggia contro il Monza e Roma e Juve non vincono- Perde contro il Monza e una tra Roma e Juve non vince. O entrambe non vincono- La Roma di Mourinho va in Europa League se:- Vince contro lo Spezia- Pareggia contro lo Spezia e la Juve non vince- Perde contro lo Spezia e la Juve non vince- A differenza di orobici e giallorossi, la Juventus di Allegri ha una sola combinazione a disposizione per l'Europa League:- Vince contro l'Udinese e una tra Atalanta e Roma non vince.