È stata una giornata caotica quella di oggi per il calcio italiano. I numerosi focolai di covid presenti in alcune squadre di Serie A facevano presagire il rischio di rinvio per alcune partite, ma quello che è successo nel pomeriggio odierno, a partire dalle 17, ha non ha precedenti.per diverse ore.Il primo rinvio risale al pomeriggio di ieri, quando l’Ausl della Campania ha messo in quarantena la, rendendo necessario il rinvio della partita colin programma domani. LEGGI QUI Alledi questo pomeriggio, la prima squadra a partire è stata il, in direzione La, dove giocherà domani alle 14.30. Gli scaligeri sono partiti regolarmente, con il consenso dell’Ausl, nonostante le 10 positività comunicate. LEGGI QUI Il caos è iniziato invece alle, quando l’Ausl diha disposto la quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra granata, che non è quindi potuto partire per la trasferta di Bergamo. Non si giocherà quindied è a rischio anche la prossima partita contro la Fiorentina. LEGGI QUI. Chi parte è invece il, alleL’Ausl di Napoli 1 non blocca a sorpresa la partenza della squadra in direzione Torino, dove domani giocherà regolarmente contro la LEGGI QUI . Tutto si è però complicato un’ora dopo, quando l’Ausl di Napoli 2 ha messo in quarantena tre giocatori azzurri,(che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino e hanno il Super Green Pass scaduto), che erano già in viaggio coi compagni ma non saranno della partita domani. LEGGI QUI. Allearriva il secondo rinvio ufficiale del giorno, quello di. I bianconeri vengono bloccati e messi in quarantena dall’Ausl locale fino al 9 gennaio. Oltre al match di domani, quindi, è a rischio anche quello con l’Atalanta di domenica. LEGGI QUI. Alleè stato il turno del Bologna, con le prime dichiarazioni del direttore dell’Ausl felsinea: “Difficile che domani si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. Le sue dichiarazioni hanno poi trovato conferma ufficiale nel comunicato pubblicato un’ora dopo dal club rossoblù, che comunicava la decisone dell’Azienda Sanitaria di mettere in quarantena i positivi al tampone e vietare attività sportive al resto della squadra per i successivi 5 giorni, mettendo a rischio non solo la partita conma anche quella successiva, contro ilIn serata si è riunito unche, alleha deciso per ile per la redazione, nelle prossime ore, di unLa giornata infinita si è chiusa allecon ilche ha comunicato altridel gruppo squadra, senza però rendere noti i nomi.