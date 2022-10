Dopo dieci giornate in Serie A sono ancora due le squadre che non hanno mai vinto una partita: Sampdoria e Cremonese. La formazione lombarda, nonostante il pari ottenuto in casa dello Spezia che gli permette di lasciare l’ultimo posto occupato dai blucerchiati, è sempre la favorita numero uno per la retrocessione, a 1,45 sia per gli esperti Snai che per quelli. Sale invece a 1,85 la Samp, a secco di vittorie anche con il nuovo tecnico Dejan Stankovic, stessa quota del Lecce, reduce però dal pari interno contro la Fiorentina. Classifica deficitaria anche per il Verona, terz’ultimo a quota 5 punti, dato come retrocesso a 2,20, mentre vale 3 volte la posta il ritorno in serie cadetta dello Spezia di Gotti. Più lontani invece Empoli e Salernitana, offerti entrambi a 5,25.