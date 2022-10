Continua il momento nero della Sampdoria, che dopo la pesante sconfitta subita dal Monza ha optato per l'esonero di Marco Giampaolo. I blucerchiati sono attualmente il fanalino di coda della classifica di Serie A, con due soli punti e zero punti conquistati nelle ultime quattro giornate. Al momento i betting analyst pagano la retrocessione della formazione ligure 2 volte la posta, ma tra le maggiori indiziate a sprofondare in cadetteria ci sono le due neopromosse Cremonese e Lecce: i lombardi vedono il ritorno in Serie B a 1,45, mentre i salentini sono offerti a 1,75. Rischia anche il Verona, offerto a 3,25 così come l'Empoli, mentre è più avanti il Monza, a 3,50. La pesante sconfitta sul campo del Sassuolo mette a rischio anche la Salernitana: al momento la retrocessione dei granata si gioca a 3,50, al pari dello Spezia e del Monza, che invece è in ripresa grazie al successo sulla Sampdoria. Più lontano il Bologna, a 6,50, nonostante la difficile situazione di classifica.