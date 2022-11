Cremonese-Milan, fischio d'inizio alle 20.45, è il terzo anticipo della 14ª giornata di Serie A, turno infrasettimanale. La squadra di Pioli vuole dare continuità al successo ottenuto in extremis contro lo Spezia, ma deve fare i conti con le tante assenze: ultimi gli squalificati Theo Hernandez e Olivier Giroud, che ha rimediato il secondo giallo togliendosi la maglietta per esultare al gol vittoria contro i liguri. La formazione di Alvini, invece, cerca ancora la scintilla per sbloccarsi: zero vittorie nelle prime 13 giornate di campionato e soli 6 punti finora.



STATISTICHE - Contro il Milan, la Cremonese ha subito una delle tre sconfitte più pesanti in Serie A, 7-1 nel 1996 (le altre: 9-0 contro la Roma e 6-0 contro la Lazio. Il bilancio complessivo è tutto a favore dei rossoneri: 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Tuttavia, la Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite casalinghe contro il Milan in Serie A, incluse le due più recenti del 1994 e del 1996: solo contro il Napoli i grigiorossi hanno ottenuto più clean sheet interni (4). Il Milan è rimasto imbattuto in 25 delle ultime 26 gare contro neopromosse in Serie A (19 vittorie, 6 pareggi), vincendo 12 delle ultime 14 (1 pareggio, 1 sconfitte): l'unico ko contro lo Spezia nel febbraio 2021.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Cremonese-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Cremonese. Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Aiwu; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Afena-Gyan, Meite; Ciofani.



Milan: Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi.



DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER IL COMMENTO VIDEO CON GIANNI VISNADI E L'ANALISI DI ALBERTO CERRUTI PER 100ESIMO MINUTO.