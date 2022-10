La Sampdoria riesce ad acciuffare la prima vittoria stagionale in casa della Cremonese, unica squadra ancora a secco di successi, e vede allontanarsi lo spettro retrocessione. Per gli esperti la discesa in serie cadetta dei blucerchiati si gioca ora a 2, stessa quota dell'Hellas Verona, reduce dalla sesta sconfitta consecutiva e scavalcata proprio dalla formazione allenata da Dejan Stankovic. Sempre più nera la situazione della Cremonese, offerta in B a 1,35, con la squadra di Alvini che sta pagando oltremodo il salto di categoria, come il Lecce, quart’ultimo a 8 punti e dato retrocesso a quota 1,72. Si complica anche il cammino dello Spezia, alla sesta sconfitta esterna in altrettante trasferte, tutte senza mai segnare una rete: la retrocessione degli uomini di Gotti vale ora 2,30 volte la posta.