Il Crotone si affida alla cura Serse Cosmi per coltivare il miracolo salvezza. Dopo lo scontro diretto vinto contro il Torino, la piazza calabrese nutre qualche speranza in più. Con la Lazio però servirà un’autentica impresa: per i betting analyst, infatti, il successo di Simy e compagni all’Olimpico si gioca a 10,25. Nonostante le tre sconfitte di fila, tra Serie A e Champions, la squadra di Inzaghi è nettamente favorita a 1,29. Poco probabile anche il pareggio, che paga 6 volte la posta giocata. Il Crotone non mantiene la porta inviolata dal 15 dicembre con l’Udinese, mentre la Lazio è l’ottavo attacco del campionato: per i bookmaker sarà sfida da Over 2.5, offerto a 1,49. Simili invece le quote del Goal e del No Goal, rispettivamente a 1,89 e 1,87. I biancocelesti inoltre sono la squadra che segna di più nel primo quarto d’ora: il gol di una delle due squadre nei 15 minuti iniziali è offerto a 2.75.