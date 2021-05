. Sfida agli estremi quella delle 18 tranella 34esima giornata di Serie A, con i nerazzurri che in questo turno possono laurearsi campioni d'Italia:(ora le due squadre sono divise da 11 punti in classifica). I rossoblù di Cosmi invece, in caso di sconfitta, resterebbero a -13 alla zona salvezza e sarebbero aritmeticamente retrocessi in Serie B.- Il bilancio è in favore dell'Inter: tre vittorie in cinque confronti, un pareggio e una sconfitta. Il Crotone di Cosmi vuole evitare la quarta sconfitta interna consecutiva (sarebbe la prima volta in Serie A) e non vuole alzare bandiera bianca: dopo aver battuto il Parma nell'ultimo turno, cerca la seconda vittoria di fila in Serie A, che manca dall'aprile 2018. I nerazzurri di Conte sono imbattuti in campionato da 17 partite, è la striscia più lunga in una singola stagione in campionato dal febbraio 2018.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Cordaz; Magallan, Golemic, Djicji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro.​​​.