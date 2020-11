Si riparte, dopo lo stop per le nazionali, con l'Italia alle final four di Nations League, alle 15, con la, che non ha vissuto due settimane semplici, tra il caos tamponi e il caso, che va in, in casa di unalla ricerca, ancora, della prima vittoria in campionato. Entrambe reduce da un pareggio, la vittoria sarebbe l'antidoto migliore per rincorrere i propri obiettivi.- ​Laè imbattuta da sei partite ufficiali e ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie A, ma colnon ha mai vinto. Nei due precedenti, infatti, un pareggio e una sconfitta, nella festa salvezza dei calabresi, concondottieri di un risultato storico. ​Ma attenzione ai minuti di recupero dei biancocelesti, che ha segnato tre gol dopo il 94esimo nelle suue ultime due partite di Serie A., attaccante del Crotone, ha segnato entrambi i col casalinghi dei calabresi in questa stagione; Felipe, centravanti della, ha segnato 5 gol in Serie A dopo il 90esimo. Tre di questi hanno portato a una vittoria.