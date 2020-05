La Serie A prova a ripartire. La Figc ha raccolto in un documento, che sarà presto sottoposto al Comitato tecnico scientifico del governo, tutte le linee guida che le squadre dovranno rispettare in ogni trasferta.



IL VIAGGIO - Le squadre dovranno limitare al massimo i partecipanti alla trasferta. Qualora fosse effettuata in pullman, dovranno testare il personale conducente con tamponi, distribuendosi poi in due pullman differenti. In treno, la richiesta è quella di occupare per intero una carrozza a uso esclusivo, igienizzando l’ambiente prima dell’arrivo dei giocatori ed evitando incroci con altri passeggeri. In aereo, invece, i club dovranno privilegiare i charter ai voli di linea, procedendo all’imbarco sottobordo, direttamente dal pullman.



L’ALLOGGIO - I giocatori dovranno avere un accesso a uso esclusivo all’hotel dove alloggiano, con percorsi esclusivi e dedicati tra hall, stanze e sala ristorante. Le camere dovranno essere singole e ubicate in una precisa zona dell’albergo, dove nessun estraneo potrà accedere. Anche i pasti saranno distribuiti senza assembramenti: l’hotel dovrà riservare una mensa a uno esclusivo alla squadra.