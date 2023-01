Stamani La Repubblica ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui la Lega avrebbe minacciato l'emittente di risolvere il contratto per la trasmissione del contratto per la trasmissione delle partite.Sul tema è intervenuto l'amministratore delegato della Lega Serie A, a margine della presentazione del fuorigioco semi-automatico a Lissone, parlando dell'incontro andato in scena a Roma: "E' stato un incontro proficuo, sono state individuate le cause del problema. Effettivamente è stato un problema tecnico risalente a dei fornitori esterni che indirizzavano i picchi di traffico. E' stato risolto, la tempistica è stata comunicata: il 50% delle persone impattate è rientrato sotto i cinque minuti di disservizio, la restante parte è rimasta fuori per un tempo enorme all'interno della partita, oltre 15 minuti; per questo motivo è stato concesso da parte di Dazn a tutti gli utenti impattati un rimborso pari a un quarto del canone ciascuno. Da questo punto di vista è stata una risposta seria. La parte più rilevante è stata quella per cui hanno garantito il trasferimento in Italia di una struttura tecnica capace di affrontare questi problemi in tempo reale. All'incontro erano presenti due ministri, Urso e Abodi, oltre al presidente dell'AgCom Lasorella, erano presenti i vertici internazionali del gruppo che ha capito perfettamente il grave disservizio che ha generato agli utenti italiani. E' stato non soltanto assicurato che questo problema non si riproporrà più, è stato posto in atto un intervento strutturale perché questo tipo difficoltà, da qualunque parte derivino, possano essere risolte in frazioni di secondo, non minuti".- "Abbiamo la fortuna di riuscire a fare dei bandi che sono a forte tenuta, bandi che garantiscono la Lega, l'avete visto nei contenziosi passati., evidentemente a tutela della Lega. Come ha detto il presidente Casini siamo parte danneggiata in questa questione, e abbiamo richiamato Dazn a quelli che sono i doveri".- "Bisogna essere onesti. Ci sono stati tre problemi diversi in un anno e mezzo che hanno tre matrici tecniche molto diverse. La struttura ha impattato un percorso evolutivo, ma da questo punto di vista possiamo garantire che non si sono mai proposti gli stessi problemi. E' chiaro che nel percorso di digitalizzazione di un Paese la scelta della Lega Serie A in un bando aperto al pubblico e vinto da Dazn, l'impatto in termini di audience del campionato è stato superiore all'anno precedente".- "Siamo a un punto buono. Per la prima volta nella storia della Lega le linee guida sono state approvate molto prima, questo garantisce si offrano una serie di possibilità. L'obiettivo della Lega è cogliere le realtà esistente e quelle che evolutivamente potrebbero essere pronte per i prossimi anni. Durata: per l'estero è già cambiata e per l'Italia potrebbe allungarsi fino a cinque anni. Questo elemento consente a operatori nuovi di fare un investimento, perché la resa di questo percorso è lunga a livello temporale. L'Italia è l'unico tra i grandi Paesi che non ha avuto l'intervento di una TelCo".