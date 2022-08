Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, parla a Il Mattino: "Vedere illegalmente una partita di calcio significa privare delle risorse essenziali la Serie A - spiega -. Se il fenomeno non venisse ridotto il sistema rischia davvero di saltare. Chi lo fa più che furbo è uno stupido, innanzitutto perché tutte le attività compiute sulla rete lasciano tracce digitali indelebili che le forze dell’ordine possono facilmente ripercorrere, ma soprattutto perché danneggia il club per cui tifa, privandolo delle risorse per acquistare nuovi campioni".