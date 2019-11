Dopo una settimana delicata, con le dimissioni del presidente Miccichè, si è riunita oggi l'assemblea di Lega, con 19 società presenti. Assente solo il Sassuolo, impegnato nei funerali della vice-presidente Adriana Spazzoli. Tra i principali temi all'ordine del giorno, la valutazione della proposta di Mediapro in merito ai diritti tv. Al termine dell'assemblea, l'amministratore delegato De Siervo ha spiegato: "Le linee-guida per i diritti tv saranno mandate alle autorità, che le valuteranno entro 60 giorni. Si apre oggi il processo in merito al nuovo bando. L'assemblea non ha approvato una controproposta di accordo redatta dalla Lega". Dieci, infatti, i voti favorevoli, con 6 contrari, 3 astenuti e un assente. 18 voti, invece, in favore del miglioramento del testi della commissione. .



In merito alla questione presidente di Lega, invece, De Siervo ha spiegato: "Il consiglio ha deciso all'unanimità di occuparsi della questione elettiva il prossimo consiglio, dopo l'assemblea del 2 dicembre. L'assemblea valuterà se nominare un nuovo presidente, solo a quel punto sceglieremo".