Salutato il turno pre-pasquale, la Serie A 2022-2023 inizia già a pensare al prossimo fine settimana, quando andrà in scena la 30a giornata del massimo campionato italiano di calcio.



Le gare si giocheranno in 4 giorni, da venerdì 14 aprile fino a lunedì 17. Si inizierà, infatti, con due anticipi. Cremonese-Empoli alle ore 18.30 e Spezia-Lazio alle ore 20.45. Nella giornata di sabato 15, invece, saranno in campo Bologna-Milan alle ore 15.00, Napoli-Verona alle ore 18.00 e Inter-Monza alle ore 20.45. Domenica 16 aprile si inizierà alle ore 12.30 con Lecce-Sampdoria, quindi alle ore 15.00 vedremo Torino-Salernitana, mentre alle ore 18.00 toccherà a Sassuolo-Juventus, prima che alle ore 20.45 scendano in campo Roma e Udinese. La giornata si concluderà lunedì alle ore 20.45 con Fiorentina-Atalanta.



Il calendario:

Venerdì 14 aprile

Ore 18.30 Cremonese-Empoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Spezia-Lazio – diretta su DAZN



Sabato 15 aprile

Ore 15.00 Bologna-Milan – diretta su DAZN

Ore 18.00 Napoli-Verona – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su DAZN e Sky



Domenica 16 aprile

Ore 12.30 Lecce-Sampdoria – diretta su DAZN e Sky

Ore 15.00 Torino-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 18.00 Sassuolo-Juventus – diretta su DAZN

Ore 20.45 Roma-Udinese – diretta su DAZN



Lunedì 17 aprile

Ore 20.45 Fiorentina-Atalanta – diretta su DAZN e Sky