Serie A, ecco quali squadre andranno in Europa nella prossima stagione

Con una vittoria dellanella finale di, ai danni, la compagine azzurra sarebbe potuta essere più nutrita ma il ko della squadra disignifica anche che ilsarà relegato a un'altra annata con solo Serie A e Coppa Italia da disputare. La truppa italianaresta comunque forte, variegata e di belle speranze.In Champions saranno ben 5., campione d’Italia e papabile outsider del torneo, al, che si rinnoverà con Fonseca. Ritornano nella massima competizione per club europea la, dopo un anno di stop,fresca vincitrice dell’Europa League e il. I rossoblu non giocavano una competizione europea dalla Coppa Intertoto del 2002, quando persero in finale con il Fulham.

disputeranno l'Europa League, lala Conference per il terzo anno di fila, dopo aver perso per due anni in finale.