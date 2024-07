Getty Images

nerazzurro ha dichiarato a Sky Sport: "Abbiamo confermato quasi totalmente l'organico dell'anno scorso, inserendo. Così abbiamo reso la squadra competitiva per i nostri obiettivi., abbiamo uno staff sia dirigenziale, sia tecnico di altissimo livello e un grande pubblico. Con questi presupposti partiamo per la nuova stagione"., aspettiamo il suo rientro dalle ferie per annunciarlo ufficialmente".

. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri.- "Più protagonisti abbiamo nel campionato italiano e meglio è. Conte è un bravo allenatore, quindi metterà tutte le sue capacità per una realtà bella come il