Non smaltite ancora le tossine della gara in Champions riecco la Juve in versione campionato in quel di Ferrara con il primo dei tre anticipi in programma sabato. Potrà essere festa scudetto per i bianconeri ai quali basta un solo punto per vincere con largo anticipo lo scudetto. Per BetFlag, si legge in una nota, è successo alla portata degli ospiti ma banca il 2 alto a 2,05, con l’X a 2,95 e l’1 a 4,25. A doppia cifra l’esito 1 al 15°, con l’X a 1,18 e il 2 a 5,85. Scende a 5,97 l’esito 1 al 30°, con l’X a 1,60 e il 2 a 3,20. Particolarmente congrua la doppia chance 1X a 1,78, con l’12 a 1,36 e un popolare 1,17 per l’X2.