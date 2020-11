Ludovica Mantovani, presidente Divisione Calcio Femminile della Figc, è intervenuta in collegamento con Sky Sport per parlare della situazione del calcio femminile durante la pandemia: "Per fortuna per qualche settimana siamo andate avanti veramente bene a livello di contagi, poi durante l'ultima pausa nazionali abbiamo avuto alcuni casi, dunque abbiamo fatto un'assemblea per capire come gestire il campionato. È stata trovata un'ottima soluzione per la sicurezza delle squadre e il proseguimento equo del campionato. C'è la volontà da parte di tutti i club di Serie A di andare avanti a giocare, il Dpcm ce lo consente".