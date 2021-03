Il Milan vendica la sconfitta subita nel derby nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ribaltando l'Inter per 4-1 in Serie A femminile: merito di una scatenata Valentina Giacinti, che annienta le nerazzurre con uno spettacolare poker e supera la soglia dei 50 gol con la maglia rossonera, prima calciatrice del Milan a realizzare una tripletta in un solo tempo in una stracittadina (tra gli uomini c'era riuscito solo Josè Altafini).