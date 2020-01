Alla ripartenza, dopo la sosta natalizia, il campionato di Serie A propone subito un big match, il posticipo dell'Epifania fra Napoli e Inter, al San Paolo. Le quote danno al Napoli un leggero vantaggio sulla capolista, malgrado le recenti traversie e un ritardo di 18 punti in classifica. Il segno «1» viaggia a 2,50, il «2» nerazzurro vale 2,70, il pareggio è a 3,45. L'Inter è l'unica squadra di A ancora imbattuta in trasferta (sette vittorie e un pareggio), ma al San Paolo negli ultimi anni si è tolta un paio di soddisfazioni solo in Coppa Italia: nel gennaio 2011 (vittoria ai rigori) e nel gennaio 2016 (0-2). In campionato, invece, non riesce a vincere dal lontano 18 ottobre 1997 (0-2). L'ultimo incrocio risale allo scorso 19 maggio e si è risolto in una goleada azzurra (4-1). Per domenica, gli analisti prevedono reti da entrambe le parti e quotano al ribasso il Goal, a 1,55, secondo Agipronews.