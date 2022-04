Due vittorie consecutive sono bastate all'Inter per tornare a ridosso del primo posto in classifica e a dominare nuovamente le scommesse sullo scudetto. A -2 punti dalla vetta, i nerazzurri hanno ora l'occasione di tornare momentaneamente davanti a tutti nel primo anticipo di Serie A. L'unico precedente al Picco contro lo Spezia è finito con un pareggio, ma per domani pomeriggio sia analisti che scommettitori spingono forte sul «2». Il blitz da tre punti vale appena 1,28, la quota più bassa di tutto il turno di campionato. Il 75% delle giocate propende per la vittoria dei campioni d'Italia, mentre i bianconeri (a quota 9,60) totalizzano meno del 10% delle preferenze. Alta anche l'offerta per un'altra «X», che stavolta pagherebbe 5,70. Entrambe le squadre - come emerge dal sito di statistiche Calcio.com - hanno una media di gol segnati per partita inferiore a 2 (1,88 l'Inter, 1,03 lo Spezia), tuttavia gli analisti si aspettano una partita da almeno tre reti complessive e danno l'Over 2,5 a 1,56, mentre per l'Under si sale a 2,23. Inzaghi ritroverà Lautaro, primo anche nelle scommesse sui marcatori a 1,75, con Correa possibile titolare e quotato a 2,50. Per i padroni di casa, invece, occhi puntati su Manaj (a 5,00) e su Gyasi (a 6,00).