Con 4 ko nelle ultime 5 gare in Serie A, la Fiorentina ha l'assoluto bisogno di rialzare la testa nella massima serie. E la spinta può arrivare dal pokerissimo rifilato al Braga in Conference League: obbligatorio confermarsi nel derby toscano di quest'oggi al cospetto dell'Empoli. Empoli che ha pareggiato otto giorni fa, in rimonta, al cospetto dello Spezia al Castellani. L'ultimo successo della truppa di Zanetti risale al 23 gennaio, con il blitz in casa dell'Inter per 1-0. Calcio d'inizio alle ore 15.