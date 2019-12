La Champions è sfumata, l'Europa League è un'avventura promettente, ma intanto c'è un primo posto in campionato da difendere: domenica sera l'Inter affronta un match delicato a Firenze, dove non riesce a vincere dal 2014. I confronti al Franchi nelle ultime cinque stagioni sono stati tutti ad alto tasso di spettacolarità, si legge in una nota. La Fiorentina ne ha vinti tre (pirotecnico il 5-4 del 2017), dopo di che, negli ultimi due anni, ha agguantato due pareggi proprio al 90': l'1-1 con Simeone nel 2018 e il 3-3 con Veretout nella stagione scorsa. Per le quote la terza «X» consecutiva vale 3,35, ma il risultato più probabile è il «2» nerazzurro, dato a 2,05. La Fiorentina non vince in casa dal match del 6 ottobre con l'Udinese e viene da quattro sconfitte consecutive: il ritorno al successo è dato a 3,65. Le sfide in casa viola finiscono da quattro stagioni con reti da entrambe le parti: anche stavolta il Goal è l'esito più prevedibile, a 1,60, secondo Agipronews.