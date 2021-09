Se c’è una certezza per l’Inter in questo inizio di campionato, questa è rappresentata dai gol di Lautaro Martinez. Dal suo esordio stagionale contro il Verona, il numero 10 argentino è sempre andato in gol in Serie A, e nella trasferta infrasettimanale con la Fiorentina vede il quarto sigillo consecutivo. I betting analyst vedono a 2,20 la marcatura di Lautaro, mentre il compagno di reparto Edin Dzeko, dopo la doppietta al Bologna, è offerto a 2,45.

La formazione viola fa invece affidamento su Dusan Vlahovic, trattenuto a Firenze dopo le sirene di mercato durate fino al gong di chiusura: un gol del centravanti serbo si gioca a 2,60, mentre Nico Gonzalez è in quota a 3,75.

Nel match favoriti i nerazzurri, al momento in cima alla classifica, con il «2» a 1,99. Partono indietro, ma non spacciati, i padroni di casa, che si giocano la vittoria a 3,64, mentre il pari è proposto a 3,79.