Prosegue la 37ª e penultima giornata di Serie A e alle 18 si sfidano due finaliste europee al Franchi: la Fiorentina ospita la Roma, in un confronto importante anche per la corsa europea. I viola di Italiano, reduci dalla sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia e attesi dalla finale di Conference League contro il West Ham il prossimo 7 giugno a Praga, sono in piena lotta per l'ottavo posto in classifica che, qualora la UEFA escludesse la Juventus dalle coppe europee, può valere l'accesso alla prossima Conference League: i toscani cercano un successo che permetterebbe di scavalcare il Monza. Mourinho invece pensa già alla finale di Europa League contro il Siviglia (31 maggio a Budapest) e lascia a riposo tanti big per la sfida: Dybala, Pellegrini, Matic, Rui Patricio e Spinazzola.



STATISTICHE - La Roma ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie A disputate contro la Fiorentina, con una sola sconfitta: dal 2019/20 ad oggi, la Viola è la squadra contro cui i giallorossi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. La Fiorentina, però, ha vinto l'ultima partita casalinga di campionato contro la Roma: non ottiene due successi interni di fila contro i capitolini dal periodo 1992-1994. La Roma, inoltre, è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite in Serie A (60): allo stesso tempo, i giallorossi hanno ottenuto altrettanti pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato.



Calcio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Fiorentina-Roma.