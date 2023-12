Prosegue la 15ª giornata di Serie A. Alle ore 15, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita la Salernitana di Filippo Inzaghi. I viola, dopo la sconfitta patita contro il Milan, vogliono ritrovare il successo per dare l’assalto alla zona europea. D’altra parte, i campani hanno finalmente trovato la prima vittoria in campionato (nell’ultimo turno, in casa contro la Lazio): l’obiettivo è non essere più ultimi in graduatoria, al termine del match.