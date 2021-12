Vincere per dare continuità ai risultati ottenuti finora rimanendo agganciati alla zona Europa. Questo è quello che si aspetta Vincenzo Italiano dal match interno contro la Salernitana dove, secondo gli esperti la Fiorentina parte come logica favorita in quota a 1,33. Sale a 5,30 il segno «X» mentre paga 9,29 volte la posta il colpo esterno dei campani alla disperata ricerca di punti per inseguire il sogno salvezza. I viola sono reduci da quattro partite con almeno tre gol e il quinto Over 2.5 consecutivo viene offerto a 1,67 contro il 2.22 dell’Under 2.5. Per quanto riguarda il risultato esatto il più probabile è il 2-0 dei padroni di casa, a 6,40 mentre si gioca a 23 uno spettacolare 2-2. La seconda vittoria esterna per gli uomini di Colantuono con il punteggio di 1-2 è proposta a 27. Sarà invece lotta del gol tra Dusan Vlahovic e il suo ex compagno di squadra Franck Ribery. La rete del capocannoniere del campionato italiano, in coabitazione con Immobile, si trova in quota a 1,75 mentre uno “scherzo” al suo vecchio club del fuoriclasse francese vale 6 volte la posta.