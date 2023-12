Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia di quattro risultati consecutivi e avvicinarsi ai piazzamenti europei. Sono questi i presupposti che animeranno la sfida delle 18, allo stadio “Franchi”, tra Fiorentina e Torino, valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A.