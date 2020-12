Una sfida in cui la posta in palio ha un valore doppio se non addirittura triplo. Il match tra Crotone e Spezia, in programma sabato pomeriggio allo Scida, metterà di fronte due neopromosse che hanno avuto però un impatto differente con la Serie A: i padroni di casa, con soli due punti in dieci giornate, attendono ancora la prima vittoria; i liguri sono già a quota dieci, quattro punti sopra la zona retrocessione. Nonostante il distacco in classifica e i precedenti a favore dello Spezia, nove successi a quattro e un solo pareggio, il confronto, per la prima volta nella massima serie, si presenta molto equilibrato secondo i betting analyst : entrambe le formazioni sono date vincenti a 2,65 con la divisione della posta (che soddisferebbe soprattutto gli ospiti) in quota a 3,30. La bilancia dei gol propende per l’Over, a 1,79, rispetto all’Under, dato a 2,02: del resto, lo Spezia ne ha centrati già otto. Attenzione al 2-1, punteggio già uscito in cinque occasioni tra le due squadre: anche in questo caso equilibrio assoluto visto che il risultato esatto per l’una o per l’altra si gioca a 9,50.