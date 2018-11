Vincere per l'Europa: la Fiorentina di Stefano Pioli scende in campo nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, in programma alle 20.30 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone contro i ciociari allenati da Moreno Longo. I Viola non vincono da quattro giornate (tre pareggi per 1-1 e una sconfitta) e necessitano dei tre punti per portarsi momentaneamente al sesto posto, valido per l' ingresso in Europa League. I padroni di casa invece sono in serie positiva da tre turni (due pari e una vittoria), dopo una serie di sei sconfitte consecutive, e sono a tre punti dalla zona salvezza: match delicato per entrambe dunque.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Fiorentina è imbattuta nelle due sfide di Serie A giocate finora contro il Frosinone: vittoria per 4-1 al Franchi e pareggio 0-0 in casa dei ciociari. Il Frosinone sta registrando la sua striscia record di imbattibilità in Serie A: tre gare di fila senza sconfitta (1V, 2N). Il Frosinone per la prima volta in Serie A ha chiuso due gare consecutive senza subire alcun gol. Il Frosinone ha subito soltanto tre tiri nello specchio totali nelle ultime due partite di campionato, mentre nelle precedenti nove giornate ne aveva subiti in media sette a partita. La Fiorentina ha pareggiato le ultime tre partite di campionato, tutte con il punteggio di 1-1: è da dicembre 1996 che la Viola non pareggia quattro gare consecutive di Serie A. Nessuna formazione ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa Serie A della Fiorentina (ben otto, di cui sei nelle ultime tre giornate). La Fiorentina ha segnato sei reti sugli sviluppi di calcio piazzato (inclusi quattro degli ultimi cinque gol) – nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A in corso. Il Frosinone è una delle due squadre di questo campionato, al pari dell’Inter, a non aver ancora subito gol di testa. Marco Sportiello, che ha effettuato ben 43 parate in questa Serie A (meno del solo Sepe), ha disputato 39 partite di campionato con la Fiorentina (2,5 parate di media a match). Marco Benassi è l’unico calciatore nell’attuale rosa della Fiorentina ad aver già segnato un gol in Serie A contro il Frosinone: rete finale nel 4-2 del Torino sui ciociari del gennaio 2016.