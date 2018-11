L'anticipo della Serie A arriva di venerdì sera, allo Stirpe di Frosinone, dove cala la Fiorentina. I gialli di casa non hanno una vittoria che sia una davanti al proprio pubblico, la Viola arriva dalla buona prestazione offerta contro la Roma, sciupando i tre punti solo per una uscita avventata di Lafont nel finale. I laziali vanno ma fermare qui l'avversario non è facile per niente.



In Francia torna in campo il Lilla dopo essere stato battuto nel big match di Parigi. Gioca in casa dove ha totalizzato sei vittorie su sei. Contro lo Strasburgo non ci può essere troppa paura. Anzi, la quota è più che succulenta.



Hannover-Wolfsburg è un'altra sfida nella quale bisogna affidarsi ai numeri recenti. Che dicono tre vittorie su tre nelle ultime trasferte dei biancoverdi ad Hannover. Per andare tranquilli, doppia esterna.



La Real Sociedad è prima in classifica per il cammino in trasferta. Lo stesso Levante è squadra da viaggio e non da casa. Anche qui sembra una doppia esterna fatta e finita.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Frosinone-Fiorentina 2 (quota 1,83)



Lilla-Strasburgo 1 (1,81)



Hannover-Wolfsburg X2 (1,46)



Levante-Real Sociedad X2 (1,45)





La quaterna vale 7,01 volte la posta