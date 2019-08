Prima la difficile trasferta all'Olimpico, chiusa con uno spettacolare pareggio, ora l'insidiosa sfida al Ferraris contro la Fiorentina. Prosegue l'impegnativo avvio di stagione del Genoa, in cerca del primo guizzo della nuova stagione. Si riparte dai due 0-0 della scorsa stagione e anche per domenica sera il pronostico degli analisti è incerto: sul tabellone 888sport.it i rossoblù la spuntano di un soffio, a 2,60, contro il 2,75 di Montella e il 3,45 offerto per il terzo pareggio consecutivo. I risultati "scoppiettanti" della prima giornata - il 3-3 del Genoa con la Roma e il 3-4 della Fiorentina contro il Napoli - danno uno slancio alle scommesse sui gol, con l'Over (almeno tre reti complessive) favorito a 1,76 e il Goal (entrambe le squadre a segno) lanciatissimo a 1,58. Nella partita d'esordio i rossoblù hanno ricevuto un rigore a favore, ai viola a ne è stato fischiato uno contro: la possibilità di un altro penalty (indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato) stavolta vale 2,70