Equilibrio perfetto tra Genoa e Fiorentina, che si affrontano sabato pomeriggio a Marassi. Entrambe vengono da una sconfitta in campionato e il bilancio dei precedenti più recenti è equamente distribuito: una vittoria a testa e due pareggi. Il risultato, riporta Agipronews, è che sul tabellone 888sport.it non c'è una favorita. Si gioca a 2,75 sia il successo dei padroni di casa sia quello dei viola. Nel mezzo il pareggio, dato a 3,20. Gli analisti, considerando che le due squadre hanno un'identica media realizzativa (25 reti segnate a testa, 1,38 a gara), vedono una partita da Goal, quindi con marcature per entrambe, ipotesi valutata 1,76.