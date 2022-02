L’Inter venerdì sera scenderà in campo ancora una volta conoscendo il risultato del Milan, attuale capolista della Serie A con due punti e una partita in più proprio dei nerazzurri. Inzaghi, in casa di un Genoa con disperato bisogno di punti salvezza, per dare la caccia ai rossoneri punta sui gol dei due attaccanti, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. L’argentino, ancora alla ricerca del primo gol in campionato del 2022, vuole interrompere un digiuno pesante: per gli esperti la sua rete inaugurale nel match vale 4,30 volte la posta, mentre scende a 4 quella del compagno di reparto Edin Dzeko, autore della rete decisiva nell’ultima vittoria interista in casa contro il Venezia, ormai più di un mese fa. Dall’altra parte il Genoa, per inseguire una difficile salvezza, punta tutto sul bomber Mattia Destro, attaccante uscito dal settore giovanile dell’Inter – senza mai esordire in prima squadra – e giunto a quota 9 reti in Serie A. Il gol che apre i conti al “Ferraris” e conseguente arrivo in doppia cifra si gioca su 888 a 10, mentre è offerto a 21 Nadiem Amiri, fiore all’occhio del mercato invernale del Grifone, visto in campo solo per uno spezzone di gara a causa di diversi problemi fisici.