Una partita importante per entrambe le squadre, con gli uomini di Blessin penultimi e a caccia di punti salvezza e con la truppa di Sarri che non ha abbandonato l'idea di giocare l'Europa il prossimo anno. Le statistiche premiano i biancocelesti: hanno vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato contro il Grifone (1N), segnando ben 15 gol in questo parziale (tre di media a match): dalla stagione 2019/20 ad oggi solamente contro Cagliari (16) e Fiorentina (15), la Lazio ha collezionato più punti in Serie A che contro il Genoa (13).