si affrontano allo stadio Ferraris (fischio d'inizio ore 20.45) per la, una sfida cruciale per le due squadre. Da una parte i rossoneri di Pioli vogliono ritrovare il successo dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre giornate (pareggio nel derby con l'Inter, poi le sconfitte con Fiorentina e Sassuolo) per rilanciarsi nella corsa scudetto; dall'altra l'ex milanista Shevchenko cerca la prima vittoria sulla panchina dei rossoblù (finora un pareggio e una sconfitta), sarebbe la seconda in questo campionato per il Grifone (l'unica il 12 settembre a Cagliari), in piena zona retrocessione.- Il bilancio recente sorride al Milan, che ha vinto sei delle ultime nove sfide in campionato contro il Genoa (due pareggi, una sconfitta) dopo aver perso quattro delle cinque precedenti (una vittoria). I rossoneri, inoltre, sono rimasti imbattuti nelle ultime quattro trasferte contro il Genoa in Serie A (tre vittorie, un pareggio) e non registra una striscia più lunga da quella tra il 1989 e il 2007 (sette, una vittoria e sei pareggi). Pioli deve scongiurare anche il rischio della terza sconfitta consecutiva: al Milan non capita da settembre 2019, sotto la gestione Giampaolo. Il Genoa cerca la prima vittoria con Shevchenko in panchina, ma anche il primo gol: l'ucaino potrebbe diventare il quarto allenatore nel XXI secolo senza reti all'attivo per la sua squadra in tutte le prime tre panchine di Serie A (prima di lui Somma nel 2005, Longo nel 2018 e Grosso nel 2019).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambaso; Ekuban, Bianchi.: Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.​