Peggio non poteva iniziare la partita del Milan con il Genoa, perché dopo meno di un minuto si fa male Simon Kjaer. Il centrale danese è andato a terra a centrocampo tentando di fermare Cambiaso per un problema al ginocchio sinistro e ha lasciato il campo in barella, il che fa temere un problema serio per il difensore. Al suo posto, Pioli ha inserito Matteo Gabbia.



PRIMA DIAGNOSI - Kjaer ha riportato un t​rauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, domani verranno effettuati gli accertamenti del caso.