Sarà un derby della Lanterna all’insegna della paura di non retrocedere quello che aprirà venerdì sera il programma della diciassettesima giornata di Serie A. Il Genoa, padrone di casa, spera di trovare il primo successo casalingo contro una Sampdoria alla ricerca di una continuità che, in questa prima parte di stagione, è mancata. Secondo gli esperti i favori del pronostico sono per la formazione di D’Aversa, in quota a 2,37 contro il 3,05 dei rossoblù mentre sale a 3,15 il segno «X». Nonostante il Genoa venga da quattro partite senza reti, per i bookie il Goal a 1,75 è avanti nei confronti del No Goal proposto a 1,92. Quanto al risultato esatto in pole c’è l’1-1 offerto a 5,60 seguito dallo 0-1 a 7,60. Un successo per 2-1 a favore della formazione di Sheva si gioca invece a 11. Occhio anche ai cartellini, in un derby da sempre tra i più caldi del campionato italiano: un’espulsione nei 90 minuti del “Ferraris” vale 3,50 volte la posta.

Per quanto riguarda invece i marcatori, la Sampdoria si aggrappa all’esperienza del suo capitano Fabio Quagliarella, ancora alla ricerca del primo gol in campionato su azione, offerto da stanleybet a 2,40, sale invece a 4,75 la firma di Domenico Criscito, l’altro capitano di giornata, alla ricerca della prima rete della gestione Sheva.