Chi si aspettava un’Inter in difficoltà dopo l’addio di Conte è rimasto senz’altro deluso. Simone Inzaghi, dopo un breve periodo di assestamento, ha continuato a far volare i nerazzurri, campioni d’inverno con quattro punti di vantaggio sui cugini del Milan. Nel girone di andata Handanovic e compagni hanno ottenuto una sola sconfitta, all’Olimpico contro la Lazio, e dopo il filotto di risultati consecutivi con cui hanno chiuso il 2021, secondo i quotisti c’è la possibilità che l’Inter chiuda il girone di ritorno da imbattuta: tale eventualità, riporta Agipronews, vale 7,50 volte la posta. Anche la Juventus dopo un inizio davvero al di sotto delle aspettative sembra aver trovato una buona continuità. Per inseguire un posto in Champions League e rientrare tra le prime 4 c’è bisogno di un girone di ritorno da assoluta protagonista, come successo diverse volte nel passato sotto la gestione di Allegri. Chiudere imbattuti le prossime 19 gare per i bianconeri si gioca a 16.