Serie A, Giudice sportivo: Gasperini squalificato; per Henry stagione finita, ecco cos'è successo

Di seguito le decisioni del, Mastrandrea, dopo ladel massimo campionato.per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva un'espressione irrispettosa, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario spingendolo; Infrazione rilevata da un Assistente.

per avere, nel corso del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo e minaccioso nei confronti di tifoseria di altra Società.per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa quaranta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.