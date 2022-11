Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e insultanti neiconfronti dei sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, oggetti di varia natura, senzaconseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel settore occupatodalla tifoseria avversaria due fumogeni che costringevano gli steward presenti ad allontanarsi dalle proprie posizioni e per avereinoltre lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori beceri nei confrontidei sostenitori di altra Società.Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco duepetardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.LUPERTO Sebastiano (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.COLLEY Omar (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).STANKOVIC Dejan (Sampdoria): per avere, al 15° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente unadecisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara parole irrispettose.