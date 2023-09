Laha comunicato ufficialmente gli anticipi e i posticipi del campionato dalla quinta alla diciannovesima giornata diOcchi puntati soprattutto sul decimo turno, dove si seguiranno domenica 29 ottobre, nel giro di poche ore, due big-match:(ore 18) e(ore 20,45). Grande attesa quindi, per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro.Il weekend precedente, esattamente domenica 22 ottobre, alle 20,45, programmato, mentre i bianconeri se la vedranno con l'Inter, nel derby d'Italia il 26 novembre, subito dopo la sosta, di domenica sera. L'8 dicembre, proprio all'Immacolata, andrà in scena(venerdì, ore 20,45), alla vigilia di natale invece(sabato 23 dicembre ore 20,45). Il mai banale, valido per la 18esima giornata, ce lo godremo sabato 30 dicembre alle 20,45. Di seguito il calendario completo con anticipi e posticipi fino al 19esimo turno.22/09/2023 Venerdì 18.30 SALERNITANA−FROSINONE DAZN22/09/2023 Venerdì 20.45 LECCE−GENOA DAZN/SKY23/09/2023 Sabato 15.00 MILAN−HELLAS VERONA DAZN23/09/2023 Sabato 18.00 SASSUOLO−JUVENTUS DAZN23/09/2023 Sabato 20.45 LAZIO−MONZA DAZN/SKY24/09/2023 Domenica 12.30 EMPOLI−INTER DAZN/SKY24/09/2023 Domenica 15.00 ATALANTA−CAGLIARI DAZN24/09/2023 Domenica 15.00 UDINESE−FIORENTINA DAZN24/09/2023 Domenica 18.00 BOLOGNA−NAPOLI DAZN24/09/2023 Domenica 20.45 TORINO−ROMA DAZN26/09/2023 Martedì 20.45 JUVENTUS−LECCE DAZN27/09/2023 Mercoledì 18.30 CAGLIARI−MILAN DAZN/SKY27/09/2023 Mercoledì 18.30 EMPOLI−SALERNITANA DAZN27/09/2023 Mercoledì 18.30 HELLAS VERONA−ATALANTA DAZN27/09/2023 Mercoledì 20.45 INTER−SASSUOLO DAZN27/09/2023 Mercoledì 20.45 LAZIO−TORINO DAZN/SKY27/09/2023 Mercoledì 20.45 NAPOLI−UDINESE DAZN28/09/2023 Giovedì 18.30 FROSINONE−FIORENTINA DAZN/SKY28/09/2023 Giovedì 18.30 MONZA−BOLOGNA DAZN28/09/2023 Giovedì 20.45 GENOA−ROMA DAZN30/09/2023 Sabato 15.00 LECCE−NAPOLI DAZN30/09/2023 Sabato 18.00DAZN30/09/2023 Sabato 20.45 SALERNITANA−INTER DAZN/SKY01/10/2023 Domenica 12.30 BOLOGNA−EMPOLI DAZN/SKY01/10/2023 Domenica 15.00 UDINESE−GENOA DAZN01/10/2023 Domenica 18.00 ROMA−FROSINONE DAZN01/10/2023 Domenica 20.45 ATALANTA−JUVENTUS DAZN02/10/2023 Lunedì 18.30 SASSUOLO-MONZA DAZN02/10/2023 Lunedì 18.30 TORINO−HELLAS VERONA DAZN02/10/2023 Lunedì 20.45 FIORENTINA−CAGLIARI DAZN/SKY06/10/2023 Venerdì 18.30 EMPOLI−UDINESE DAZN06/10/2023 Venerdì 20.45 LECCE−SASSUOLO DAZN/SKY07/10/2023 Sabato 15.00 INTER−BOLOGNA DAZN07/10/2023 Sabato 18.00DAZN07/10/2023 Sabato 20.45 GENOA−MILAN DAZN/SKY08/10/2023 Domenica 12.30 MONZA−SALERNITANA DAZN/SKY08/10/2023 Domenica 15.00 FROSINONE−HELLAS VERONA DAZN08/10/2023 Domenica 15.00 LAZIO−ATALANTA DAZN08/10/2023 Domenica 18.00 CAGLIARI−ROMA DAZN08/10/2023 Domenica 20.45 NAPOLI−FIORENTINA DAZN21/10/2023 Sabato 15.00 HELLAS VERONA−NAPOLI DAZN21/10/2023 Sabato 18.00 TORINO−INTER DAZN21/10/2023 Sabato 20.45 SASSUOLO−LAZIO DAZN/SKY22/10/2023 Domenica 12.30 ROMA−MONZA DAZN/SKY22/10/2023 Domenica 15.00 BOLOGNA−FROSINONE DAZN22/10/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA−CAGLIARI DAZN22/10/2023 Domenica 18.00 ATALANTA−GENOA DAZN22/10/2023 Domenica 20.45DAZN23/10/2023 Lunedì 18.30 UDINESE−LECCE DAZN23/10/2023 Lunedì 20.45 FIORENTINA−EMPOLI DAZN/SKY27/10/2023 Venerdì 20.45 GENOA−SALERNITANA DAZN28/10/2023 Sabato 15.00 SASSUOLO−BOLOGNA DAZN28/10/2023 Sabato 18.00 LECCE−TORINO DAZN28/10/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS−HELLAS VERONA DAZN/SKY29/10/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI−FROSINONE DAZN/SKY29/10/2023 Domenica 15.00 MONZA−UDINESE DAZN29/10/2023 Domenica 18.00DAZN29/10/2023 Domenica 20.45DAZN30/10/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI−ATALANTA DAZN30/10/2023 Lunedì 20.45 LAZIO−FIORENTINA DAZN/SKY03/11/2023 Venerdì 20.45 BOLOGNA−LAZIO DAZN/SKY04/11/2023 Sabato 15.00 SALERNITANA−NAPOLI DAZN04/11/2023 Sabato 18.00 ATALANTA−INTER DAZN04/11/2023 Sabato 20.45 MILAN−UDINESE DAZN/SKY05/11/2023 Domenica 12.30 HELLAS VERONA−MONZA DAZN/SKY05/11/2023 Domenica 15.00 CAGLIARI−GENOA DAZN05/11/2023 Domenica 18.00 ROMA−LECCE DAZN05/11/2023 Domenica 20.45 FIORENTINA−JUVENTUS DAZN06/11/2023 Lunedì 18.30 FROSINONE−EMPOLI DAZN06/11/2023 Lunedì 20.45 TORINO−SASSUOLO DAZN10/11/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO−SALERNITANA DAZN10/11/2023 Venerdì 20.45 GENOA−HELLAS VERONA DAZN/SKY11/11/2023 Sabato 15.00 LECCE−MILAN DAZN11/11/2023 Sabato 18.00 JUVENTUS−CAGLIARI DAZN11/11/2023 Sabato 20.45 MONZA−TORINO DAZN/SKY12/11/2023 Domenica 12.30 NAPOLI−EMPOLI DAZN/SKY12/11/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−BOLOGNA DAZN12/11/2023 Domenica 15.00 UDINESE−ATALANTA DAZN12/11/2023 Domenica 18.00DAZN12/11/2023 Domenica 20.45 INTER−FROSINONE DAZN25/11/2023 Sabato 15.00 SALERNITANA−LAZIO DAZN25/11/2023 Sabato 18.00 ATALANTA−NAPOLI DAZN25/11/2023 Sabato 20.45 MILAN−FIORENTINA DAZN/SKY26/11/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI−MONZA DAZN/SKY26/11/2023 Domenica 15.00 EMPOLI−SASSUOLO DAZN26/11/2023 Domenica 15.00 FROSINONE−GENOA DAZN26/11/2023 Domenica 18.00 ROMA−UDINESE DAZN26/11/2023 Domenica 20.45DAZN27/11/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA−LECCE DAZN27/11/2023 Lunedì 20.45 BOLOGNA−TORINO DAZN/SKY01/12/2023 Venerdì 20.45 MONZA-JUVENTUS DAZN02/12/2023 Sabato 15.00 GENOA−EMPOLI DAZN02/12/2023 Sabato 18.00 LAZIO−CAGLIARI DAZN02/12/2023 Sabato 20.45 MILAN−FROSINONE DAZN/SKY03/12/2023 Domenica 12.30 LECCE−BOLOGNA DAZN/SKY03/12/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−SALERNITANA DAZN03/12/2023 Domenica 15.00 UDINESE−HELLAS VERONA DAZN03/12/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO−ROMA DAZN03/12/2023 Domenica 20.45DAZN04/12/2023 Lunedì 20.45 TORINO−ATALANTA DAZN/SKY08/12/2023 Venerdì 20.45DAZN09/12/2023 Sabato 15.00 HELLAS VERONA−LAZIO DAZN09/12/2023 Sabato 18.00 ATALANTA−MILAN DAZN09/12/2023 Sabato 20.45 INTER−UDINESE DAZN/SKY10/12/2023 Domenica 12.30 FROSINONE−TORINO DAZN/SKY10/12/2023 Domenica 15.00 MONZA−GENOA DAZN10/12/2023 Domenica 18.00 SALERNITANA−BOLOGNA DAZN10/12/2023 Domenica 20.45 ROMA−FIORENTINA DAZN11/12/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI−LECCE DAZN11/12/2023 Lunedì 20.45 CAGLIARI−SASSUOLO DAZN/SKY15/12/2023 Venerdì 20.45 GENOA−JUVENTUS DAZN16/12/2023 Sabato 15.00 LECCE−FROSINONE DAZN16/12/2023 Sabato 18.00 NAPOLI−CAGLIARI DAZN16/12/2023 Sabato 20.45 TORINO−EMPOLI DAZN/SKY17/12/2023 Domenica 12.30 MILAN−MONZA DAZN/SKY17/12/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−HELLAS VERONA DAZN17/12/2023 Domenica 15.00 UDINESE−SASSUOLO DAZN17/12/2023 Domenica 18.00 BOLOGNA−ROMA DAZN17/12/2023 Domenica 20.45DAZN18/12/2023 Lunedì 20.45 ATALANTA−SALERNITANA DAZN/SKY22/12/2023 Venerdì 18.30 EMPOLI−LAZIO DAZN22/12/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO−GENOA DAZN22/12/2023 Venerdì 20.45 MONZA−FIORENTINA DAZN/SKY22/12/2023 Venerdì 20.45 SALERNITANA−MILAN DAZN23/12/2023 Sabato 12.30 FROSINONE−JUVENTUS DAZN23/12/2023 Sabato 15.00 BOLOGNA−ATALANTA DAZN/SKY23/12/2023 Sabato 15.00 TORINO−UDINESE DAZN23/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA−CAGLIARI DAZN23/12/2023 Sabato 18.00 INTER−LECCE DAZN/SKY23/12/2023 Sabato 20.45DAZN29/12/2023 Venerdì 18.30 FIORENTINA−TORINO DAZN29/12/2023 Venerdì 18.30 NAPOLI−MONZA DAZN29/12/2023 Venerdì 20.45 GENOA−INTER DAZN29/12/2023 Venerdì 20.45 LAZIO−FROSINONE DAZN/SKY30/12/2023 Sabato 12.30 ATALANTA−LECCE DAZN30/12/2023 Sabato 15.00 CAGLIARI−EMPOLI DAZN/SKY30/12/2023 Sabato 15.00 UDINESE−BOLOGNA DAZN30/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA−SALERNITANA DAZN30/12/2023 Sabato 18.00 MILAN−SASSUOLO DAZN/SKY30/12/2023 Sabato 20.45DAZN06/01/2024 Sabato 15.00 LECCE−CAGLIARI DAZN06/01/2024 Sabato 18.00 EMPOLI−MILAN DAZN06/01/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA−GENOA DAZN/SKY07/01/2024 Domenica 15.00 FROSINONE−MONZA DAZN07/01/2024 Domenica 18.00 ROMA−ATALANTA DAZN07/01/2024 Domenica 20.45 SALERNITANA−JUVENTUS DAZN- - - INTER−HELLAS VERONA* DAZN/SKY- - - SASSUOLO−FIORENTINA* DAZN- - - TORINO−NAPOLI* DAZN- - - UDINESE−LAZIO* DAZN/SKY* Le garesono posticipate a martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024 per effetto della partecipazione delle Società Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli allaI rispettivi orari e date di svolgimento verranno comunicati successivamente.